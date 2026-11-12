Agrigento, scossone in Consiglio comunale: Costantino Ciulla lascia Fratelli d’Italia

Nuovo colpo di scena negli equilibri politici di Agrigento. Costantino Ciulla, ex assessore comunale e attuale consigliere, ha deciso di lasciare Fratelli d’Italia.
Una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato per la politica cittadina, segnato dagli ultimi sviluppi dell’inchiesta giudiziaria denominata “Eventopoli”, che ha acceso i riflettori sulla gestione di alcune vicende amministrative.
L’uscita di Ciulla dal partito rappresenta un nuovo elemento di movimento all’interno del quadro politico agrigentino e potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri in Consiglio comunale.
Resta da capire quali saranno adesso le sue prossime scelte politiche e quale collocazione assumerà nel panorama cittadino.