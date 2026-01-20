Agrigento, scontro tra ambulanza e camion sulla zona industriale: tre feriti

Condividi

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina nella zona industriale di Agrigento, lungo la strada provinciale 3, nei pressi del bivio che conduce a Racalmuto e Aragona Caldare. Per cause ancora in corso di accertamento, un’ambulanza si è scontrata con un camion.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento di tre persone. Si tratta dei membri dell’equipaggio dell’ambulanza, che sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento a bordo di un mezzo del Gise 118. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione e non sarebbero gravi.

Illeso, invece, il conducente del camion coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza, mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto si apprende, l’ambulanza era in servizio ed era diretta verso un intervento al momento dello scontro. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.

Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità.