Agrigento, scippo in via Manzoni

Ad Agrigento in via Manzoni due ragazzini a bordo di un monopattino elettrico hanno abbordato e scippato la borsa ad una donna di 87 anni a passeggio. Lo strappo e la colluttazione non hanno provocato danni all’anziana, a parte l’ovvio spavento. Dentro la borsa solo effetti personali e documenti. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri, avvalendosi anche di video – sorveglianza se presenti nella zona.
Notizie correlate
-
Favara, arrestato per sconto pena Ignazio SiciliaCondividi Visualizzazioni 142 I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato Ignazio Sicilia, 50 anni, ritenuto...
-
Palma di Montechiaro, arrestato nipote denunciato dalla nonnaCondividi Visualizzazioni 160 A Palma di Montechiaro un uomo di 26 anni è stato arrestato e...
-
“Vaccaro”: oggi l’autopsiaCondividi Visualizzazioni 125 Oggi sarà effettuata l’autopsia su Gabriele Vaccaro, 25 anni, di Favara, ucciso domenica...