Agrigento, scippo in via Manzoni

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Ad Agrigento in via Manzoni due ragazzini a bordo di un monopattino elettrico hanno abbordato e scippato la borsa ad una donna di 87 anni a passeggio. Lo strappo e la colluttazione non hanno provocato danni all’anziana, a parte l’ovvio spavento. Dentro la borsa solo effetti personali e documenti. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri, avvalendosi anche di video – sorveglianza se presenti nella zona.