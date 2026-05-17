Agrigento, scatto d’ira (con sputo ai Carabinieri) nella zona della movida: 16enne denunciato dai carabinieri

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Momenti di tensione nel cuore della movida di Agrigento, dove un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo un episodio avvenuto in via Pirandello.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe perso il controllo lanciando un bicchiere di vetro contro il portone di un’abitazione della zona. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Una volta arrivati sul posto, i militari dell’Arma avrebbero cercato di identificare il minorenne che, però, si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità. Durante i controlli, il ragazzo avrebbe anche sputato contro i carabinieri intervenuti.

Al termine degli accertamenti, il 16enne è stato denunciato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.