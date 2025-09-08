Agrigento, “scaramucce” al Festival internazionale delle danze e della danza

Condividi

Ad Agrigento al teatro Efebo si è svolta la serata conclusiva dell’ottava edizione del Festival internazionale delle danze e della danza. Prima dell’inizio dello spettacolo sono insorte scaramucce tra due gruppi folk agrigentini. La contesa sarebbe stata scatenata dalla consegna del premio “Schiaccianoci d’oro” al gruppo folk “I fiori del mandorlo”. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per placare i più esagitati. Il Festival è patrocinato tra gli altri dalla Provincia, Fondazioni Agrigento 2025 e Teatro Pirandello, e Parco dei Templi. Il presidente della Provincia, Giuseppe Pendolino, ha rimarcato che è stato un episodio del tutto marginale, che non ha minimamente scalfito la qualità dello spettacolo e la serena prosecuzione della serata.