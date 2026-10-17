Agrigento, scappano al posto di blocco e gettano i soldi dal finestrino: arrestati due uomini

Condividi

Visualizzazioni 132

La fuga in viale Sicilia si è conclusa con due arresti. Recuperati 9.600 euro lungo la strada, gli investigatori sospettano un possibile legame con lo spaccio di droga.

Un inseguimento, il tentativo di evitare il controllo delle forze dell’ordine e migliaia di euro lanciati fuori dall’auto durante la fuga. È successo ieri sera ad Agrigento, nella zona di viale Sicilia, nei pressi dello svincolo per la statale 189. L’intervento della Squadra mobile si è concluso con l’arresto di due uomini e il recupero di 9.600 euro in contanti.

A finire in carcere sono stati Faisal Haouari, 34 anni, e Giovanni Di Maria, 26 anni, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto emerso, i due sarebbero già stati attenzionati dagli investigatori nell’ambito di precedenti attività investigative. Quando i poliziotti hanno intimato loro di fermarsi, avrebbero tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga.

Nel corso dell’inseguimento, gli agenti avrebbero notato alcune banconote lanciate dall’abitacolo. I poliziotti hanno quindi indicato ai colleghi delle Volanti i punti in cui recuperare il denaro, trovato in parte sull’asfalto e in parte sul bordo della carreggiata.

La somma complessiva ammonta a 9.600 euro: 3.500 euro erano sparsi sulla strada, altri 3.500 erano raccolti in una mazzetta legata con un elastico verde, mentre ulteriori 2.600 euro erano avvolti da un elastico bianco. Tutto il denaro è stato sottoposto a sequestro.

L’ipotesi degli investigatori è che i contanti possano provenire da attività illecite connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel verbale vengono menzionati anche precedenti specifici a carico di Haouari.

Gli accertamenti sono proseguiti con la perquisizione della Land Rover Freelander 2 in uso a Di Maria. Sul sedile anteriore del passeggero gli agenti hanno trovato una busta contenente sei frammenti di materiale trasparente utilizzato per il confezionamento, alcuni dei quali presentavano tracce di polvere bianca. Nello stesso contesto è stato recuperato anche un ritaglio di gomma nera.

Gli involucri sono stati sequestrati e saranno sottoposti ad analisi per stabilire la natura dei residui. A Di Maria sarebbe stata inoltre trovata una sostanza ritenuta presumibilmente marijuana, sottoposta a un separato sequestro amministrativo.

I due uomini rimangono in carcere con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e dovranno comparire davanti al gip per l’udienza di convalida degli arresti. Le eventuali ulteriori responsabilità saranno accertate nel corso del procedimento giudiziario.