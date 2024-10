Agrigento, San Leone, denunciato un lui violento contro lei

Condividi

Ad Agrigento a San Leone i poliziotti della Squadra Volanti hanno denunciato un uomo di 30 anni che in casa avrebbe insultato, minacciato e poi aggredito la fidanzata, di 27 anni. Poi si è ulteriormente agitato al cospetto degli agenti, che lo hanno condotto in caserma, in via Crispi. E’ stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento per maltrattamenti. La donna ha rifiutato le cure ospedaliere. E’ stato attivato a sua tutela il “codice rosso”.