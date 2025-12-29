Agrigento saluta il 2025 con Noemi in Piazza Marconi: musica, festa e piano traffico straordinario

Condividi

Agrigento si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con una grande festa in piazza. Sarà Piazza Marconi il cuore pulsante del Capodanno 2025, che vedrà come protagonista assoluta Noemi, una delle voci più amate del panorama musicale italiano.

L’evento, in programma martedì 31 dicembre, prenderà il via alle ore 23 con l’esibizione della band Dixit, che scalderà il pubblico in attesa del momento più atteso della notte. Allo scoccare della mezzanotte, tra brindisi e fuochi di festa, sarà Noemi a salire sul palco per accompagnare agrigentini e visitatori nel primo concerto del nuovo anno. A chiudere la serata, il dj set di Radio Time 90, per continuare a ballare fino a notte fonda.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti, il sindaco Francesco Miccichè ha firmato un’ordinanza che disciplina il traffico cittadino. I provvedimenti saranno in vigore dalle ore 7.00 del 31 dicembre 2025 fino a cessate esigenze del 1° gennaio 2026.

Numerose le strade interessate da divieti di sosta, rimozioni forzate e chiusure al traffico, in particolare nell’area di Piazza Marconi e nelle vie limitrofe. Le principali restrizioni scatteranno già dal primo pomeriggio e si intensificheranno dalle ore 21, quando sarà interdetta la circolazione veicolare in diversi tratti di Viale della Vittoria, Via F. Crispi, Via delle Torri, Via Empedocle, Via Acrone, oltre a Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Aldo Moro. Restano previste deroghe per residenti, persone con disabilità, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli autorizzati dall’organizzazione.

Per agevolare l’afflusso del pubblico, il Comune ha individuato diverse aree di parcheggio:

Piazzale Rosselli

Parcheggio pluripiano di Via Empedocle

Via Gramsci

Piazzale Cimitero di Bonamorone

Piazzale Ugo La Malfa

Via Manzoni (zona Stadio)

L’invito ai cittadini è quello di muoversi con anticipo, preferire i parcheggi indicati e, ove possibile, utilizzare i mezzi pubblici.

Agrigento si appresta così a vivere una notte di festa, musica e condivisione, trasformando Piazza Marconi in un grande palcoscenico a cielo aperto per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno nel segno dello spettacolo