Agrigento, sabato Ognissanti raccolta rifiuti regolare

Ad Agrigento raccolta dei rifiuti regolare sabato prossimo primo novembre, festività di Ognissanti. Le imprese Iseda e Sea hanno confermato che, nonostante la giornata festiva, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ad Agrigento sarà effettuato regolarmente. Sarà invece chiusa l’isola ecologica di Piazza del Vespro al Villaggio Mosè.
