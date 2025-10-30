Agrigento, sabato Ognissanti raccolta rifiuti regolare

Condividi

Visualizzazioni 164

Ad Agrigento raccolta dei rifiuti regolare sabato prossimo primo novembre, festività di Ognissanti. Le imprese Iseda e Sea hanno confermato che, nonostante la giornata festiva, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ad Agrigento sarà effettuato regolarmente. Sarà invece chiusa l’isola ecologica di Piazza del Vespro al Villaggio Mosè.