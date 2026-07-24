Agrigento: ritrova l’auto rubata dopo due mesi, denunciato un quarantenne

Ad Agrigento un appartenente alle forze dell’ordine ha riconosciuto a San Leone l’utilitaria che gli era stata rubata due mesi prima, notando alcuni particolari del veicolo e riuscendo persino ad aprirlo con le chiavi ancora in suo possesso. Dopo la segnalazione sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno fermato alla guida un operaio quarantenne di Favara. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e sanzionato perché sull’auto era stata applicata una piastra per occultare il numero di telaio. Il veicolo è stato recuperato.
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