Agrigento, rissa innanzi ad un supermercato, due feriti

Ad Agrigento nel parcheggio antistante un supermercato al Villaggio Mosè si sono azzuffati violentemente, anche a colpi di spranga, almeno quattro immigrati, tutti ospiti di un centro d’accoglienza in città. Due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti. Sul posto, oltre i sanitari, sono intervenuti polizia e carabinieri. Indagini sono in corso.