Agrigento, rissa innanzi ad un supermercato, due feriti

Ad Agrigento nel parcheggio antistante un supermercato al Villaggio Mosè si sono azzuffati violentemente, anche a colpi di spranga, almeno quattro immigrati, tutti ospiti di un centro d’accoglienza in città. Due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti. Sul posto, oltre i sanitari, sono intervenuti polizia e carabinieri. Indagini sono in corso.
Notizie correlate
-
Liberty Lines, misure cautelari per sette dirigenti: sequestrate quote e beni per 184 milioniCondividi Visualizzazioni 128 Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha emesso un’ordinanza...
-
Scossa di terremoto a MessinaCondividi Visualizzazioni 205 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23:16 di...
-
Galvagno: “Valuterò il giudizio immediato”Condividi Visualizzazioni 131 Dopo il deposito dell’istanza di rinvio a giudizio, il presidente dell’Assemblea Regionale, Gaetano...