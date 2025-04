Agrigento, rissa in via Atenea, un ferito con un tirapugni

Condividi

Ad Agrigento, nel centro cittadino, in via Atenea, durante le ore della movida, si è scatenata una violenta rissa tra due gruppi di ragazzi. Uno, di 18 anni, ha subito ferite di rilievo, con traumi al volto e al naso. E ciò perché è stato colpito con un tirapugni in acciaio. I Carabinieri lo hanno trovato in una scalinata. I militari hanno inoltre identificato un 17enne che ha partecipato allo scontro. Indagini sono in corso per identificare anche gli altri. Utili i sistemi di video-sorveglianza nella zona.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)