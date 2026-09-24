Agrigento riscopre il fascino del Grand Tour: turisti inglesi sulle tracce del Gattopardo accolti in aula Sollano

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Un viaggio nella Sicilia di Tomasi di Lampedusa, sulle orme del Grand Tour del XVII e XVIII secolo, quando intellettuali, scrittori e uomini di cultura attraversavano l’Europa per scoprire il cuore del Mediterraneo.

Con questo spirito è stata accolta oggi al Comune di Agrigento una delegazione di turisti e studiosi inglesi in visita nella nostra città per un percorso di studio e approfondimento culturale dedicato all’opera e ai luoghi del Principe di Lampedusa.

Ad accompagnare il gruppo il già Presidente del FAI Giuseppe Taibi e il Prof. Geoff Andrews, del Dipartimento di Formazione Continua dell’Università di Oxford, coordinatore del programma di studi sulla Sicilia letteraria.

A fare da anfitrione, nell’Aula Consiliare Sollano, il Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Prof. Giovanni Civiltà, che ha portato il saluto istituzionale del Sindaco e dell’intera Amministrazione Comunale.

“È per Agrigento un onore e un privilegio accogliere studiosi di così alto profilo – ha dichiarato il Presidente Civiltà – . La vostra presenza conferma che la nostra città non è solo Valle dei Templi, ma è culla di cultura, letteratura e identità. Come avveniva per i viaggiatori del Grand Tour, anche voi oggi venite a scoprire una Sicilia autentica, quella raccontata dal Gattopardo, fatta di luce, storia, malinconia e grandezza. Agrigento, Capitale Italiana della Cultura, è pronta a riprendere quel dialogo con l’Europa colta”.

Nel corso dell’incontro il Prof. Civiltà ha illustrato la storia dell’aula consiliare e il ruolo del Consiglio Comunale, soffermandosi sul legame profondo tra Agrigento e la letteratura del Novecento e sull’attualità del pensiero di Tomasi di Lampedusa per comprendere la Sicilia di oggi.

La delegazione ha mostrato grande apprezzamento per l’accoglienza e per la possibilità di confrontarsi con le istituzioni in un luogo così simbolico per la vita democratica cittadina.

Il programma del gruppo di visitatori proseguirà nei prossimi giorni con visite alla Valle dei Templi, al centro storico di Agrigento e ai luoghi del Gattopardo nell’agrigentino.