Agrigento, riparata la condotta in piazza Vittorio Emanuele

Ad Agrigento la condotta idrica che si è rotta ieri pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele, tra il cinema Astor e la scalinata delle Poste, è stata riparata. Non vi è stato alcun bisogno di trasferire il cantiere in corso a Bonamorone per la ristrutturazione della rete idrica. Per allestire il cantiere, infatti, sarebbero necessari lavori tecnici preliminari, con conseguenti disagi alla circolazione. Tuttavia il sindaco Miccichè, in occasione di un sopralluogo, ha sollecitato scavi di accertamento anche innanzi al cinema Astor, alla ricerca di eventuali potenziali falle. Adesso, posto rimedio alla condotta e interrato lo scavo, si attende la scarificazione e l’asfaltatura. Miccichè ha garantito che ciò sarà effettuato entro pochi giorni.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)