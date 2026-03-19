Agrigento, riecco l’asilo nido “Esseneto”

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Ad Agrigento i lavori di riattivazione, dopo anni di stop, dell’asilo nido “Esseneto” saranno conclusi entro il prossimo 21 maggio, con anticipo rispetto alla scadenza del Pnrr di fine giugno. Così annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, che afferma: “E’ stato un lavoro intenso, che ha coinvolto assessorato, tecnici comunali e impresa, verso l’obiettivo di restituire ad Agrigento una struttura che per troppo tempo è rimasta chiusa e inutilizzata. Un ringraziamento particolare va al responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Alberto Avenia, che ha seguito tutte le fasi dell’intervento e che ha partecipato anche al bando nazionale per gli arredi, candidando l’allestimento dell’asilo Esseneto. L’esito della procedura è atteso proprio in questi giorni. Questo intervento rappresenta un segnale concreto: ciò che per anni è rimasto fermo oggi viene riaperto e restituito alla comunità. Tra pochi giorni diventerà uno spazio moderno e funzionale per i bambini e per le famiglie del quartiere. I finanziamenti intercettati sono trasformati in opere e in servizi per la città.”