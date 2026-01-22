Agrigento, ridotta condanna a Giuseppe Messina

Condividi

L’avvocato Salvatore Pennica

Accogliendo le istanze del difensore, l’avvocato Salvatore Pennica, la Corte d’Appello di Palermo ha ridotto di due mesi la condanna inflitta a Giuseppe Messina, 38 anni, di Agrigento, presunto affiliato al clan di Antonio Massimino nella gestione del narcotraffico. Lo sconto riguarda una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione, risalente a circa dieci anni addietro e non collegata al contesto mafioso, per detenzione illecita di ovuli di cocaina e marijuana. I giudici hanno riconosciuto che la Corte costituzionale già nel 2019 ha dichiarato illegittima la norma che fissava in 8 anni la pena minima per tale reato.