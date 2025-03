Agrigento, resistenza a pubblico ufficiale, condannato per direttissima

Condividi

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha condannato a 8 mesi di reclusione Luigi Emanuele Capraro, 26 anni, arrestato dai Carabinieri lo scorso 31 gennaio. Lui si sarebbe scagliato contro i militari intervenuti a casa sua per sedare una lite in famiglia. Capraro, riconosciuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, è assistito dall’avvocato Fabio Inglima Modica. A lui il Tribunale di Sorveglianza ha revocato il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione per una precedente condanna.