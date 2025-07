Agrigento, report fine settimana dei Vigili urbani

Condividi

Ad Agrigento durante lo scorso fine settimana i Vigili urbani hanno intensificato i controlli. Ecco gli esiti: 71 multe per divieto di sosta e transito in ZTL, 2 multe per mancata esibizione del titolo autorizzativo e del listino prezzi in due locali commerciali, 5 per occupazione abusiva di suolo pubblico, 3 proposte di sospensione attività. Il sindaco Miccichè e l’assessore Cantone annunciano che i controlli proseguiranno con la stessa intensità e impegno, a San Leone e in tutto il territorio comunale.