Agrigento, rapinato un distributore di carburanti

Ad Agrigento in via Unità d’Italia, nei pressi di Fontanelle, due malviventi in sella ad uno scooter, col volto coperto e armati di una mazza, sono irrotti nel distributore di carburanti Agip Eni. Hanno minacciato il titolare e hanno ottenuto la consegna dell’incasso, circa 1000 euro. Poi la fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Indagini sono in corso. Nella zona non vi sarebbero sistemi di video-sorveglianza. Sporta denuncia a carico di ignoti.
Notizie correlate
-
Morta per un’infezione in ospedale: mezzo milione di risarcimentoCondividi Visualizzazioni 91 L’ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli di Palermo pagherà mezzo milione di euro...
-
Ok all’uso delle acque dei fiumi per irrigare le campagneCondividi Visualizzazioni 166 L’autorità di bacino della presidenza della Regione, con una nota inviata al dipartimento...
-
Meteo, Protezione Civile: Allerta Gialla fino alla mezzanotte di oggiCondividi Visualizzazioni 151 Il Sindaco avvisa la cittadinanza che il D.R.P.C. ha diramato AVVISO PER IL...