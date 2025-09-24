Agrigento, rapinato un distributore di carburanti

Condividi

Ad Agrigento in via Unità d’Italia, nei pressi di Fontanelle, due malviventi in sella ad uno scooter, col volto coperto e armati di una mazza, sono irrotti nel distributore di carburanti Agip Eni. Hanno minacciato il titolare e hanno ottenuto la consegna dell’incasso, circa 1000 euro. Poi la fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Indagini sono in corso. Nella zona non vi sarebbero sistemi di video-sorveglianza. Sporta denuncia a carico di ignoti.