Agrigento, rapinata una donna all’interno della propria autovettura in via Pirandello

Brutta disavventura per una donna agrigentina che a bordo della propria autovettura, ieri sera, intorno alle 22, stava transitando per la centralissima via Pirandello. Un ragazzo biondo, si è buttato a terra ostruendo la marcia dell’auto. Con uno scatto felino ha aperto la portiera del mezzo ed ha minacciato la donna che ha dovuto consegnargli il portafogli. Dopodiché è fuggito a piedi. Alla donna non è rimasto null’altro da fare che chiamare le forze dell’ordine. Secondo la testimonianza della donna, ancora sotto choc, il ragazzo è un italiano di corporatura normale e con i capelli biondi. Si susseguono quindi le rapine a danno di automobilisti. Quello di ieri sera è il terzo caso nel giro di poche settimane. Nelle due volte precedenti, responsabili erano stati extracomunitari, stavolta si tratta, come detto, di un cittadino italiano. Indagini sono in corso per identificare l’uomo che potrebbe tentare nuovamente rapine del genere.
