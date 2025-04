Agrigento, rapina tabaccheria, un condannato in abbreviato

Condividi

Visualizzazioni 106

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, a conclusione del giudizio abbreviato, ha inflitto 2 anni e 2 mesi di reclusione a Calogero Sortino, 40 anni, di Agrigento, imputato di avere rapinato lo scorso 20 agosto a mano armata una tabaccheria in via Picone, travisato, insieme ad un complice, Calogero Luparello, 46 anni, di Favara, che sarà giudicato in ordinario, entrambi armati. Il bottino ammontò a 540 euro.