Agrigento, rapina in un’abitazione: minaccia una donna e fugge con 3 mila euro

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Paura in un’abitazione della zona del campo sportivo di Agrigento, dove un uomo, con il volto parzialmente coperto, avrebbe fatto irruzione riuscendo a impossessarsi di circa 3 mila euro.

Il rapinatore sarebbe riuscito ad accedere all’appartamento dopo aver manomesso un infisso al piano terra. Una volta all’interno, avrebbe sorpreso la donna presente nell’abitazione e l’avrebbe minacciata, senza tuttavia mostrare o utilizzare armi.

Dopo essersi impossessato del denaro, il malvivente si sarebbe dato alla fuga facendo perdere rapidamente le proprie tracce. La vittima ha quindi contattato i carabinieri e denunciato quanto accaduto.

Quando i militari sono arrivati nell’appartamento, durante il sopralluogo avrebbero rilevato anche elementi compatibili con un’attività di prostituzione. La donna, di nazionalità thailandese, aveva infatti preso in locazione l’immobile per un periodo limitato.

Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze e gli elementi utili per cercare di risalire all’identità del responsabile. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e verificare se il bandito abbia agito da solo.

Al momento l’autore del colpo non è stato ancora individuato. I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per dare un volto e un nome al responsabile.