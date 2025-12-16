Agrigento, rapina al Viale della Vittoria

Condividi

Ad Agrigento al Viale della Vittoria, nei pressi dell’incrocio con via Giovanni XXIII, è accaduto che una donna di 53 anni è stata rapinata della borsetta da un uomo che l’ha minacciata con una pistola. Lui è giunto sul posto e poi si è dileguato a bordo di un’automobile. Il bottino ammonta a 100 euro. Nella borsetta sono stati custoditi anche i documenti. Indagini sono in corso da parte dei poliziotti della Squadra Volanti. Al setaccio eventuali video dei sistemi di sorveglianza.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)