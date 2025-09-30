Agrigento, rapina al mercato ortofrutticolo

Ad Agrigento al Villaggio Mosè al mercato ortofrutticolo in via Sirio, intorno all’alba, due malviventi a bordo di uno scooter, travisati e armati di un coltello, hanno bloccato un autotrasportatore campano prossimo a consegnare un carico di merce, lo hanno minacciato e lo hanno rapinato del borsello, con dentro circa 2.000 euro. L’uomo si è recato alla stazione dei Carabinieri nella zona, e ha sporto denuncia contro ignoti. Indagini sono in corso.
Notizie correlate
-
“Montagna bis”: quattro condanneCondividi Visualizzazioni 87 Dopo il rinvio dalla Cassazione, la Corte d’Appello infligge quattro condanne nell’ambito dell’inchiesta...
-
“Incendio Omnia”: 16 in pendenza di giudizioCondividi Visualizzazioni 67 Il dannoso maxi incendio al deposito di rifiuti Omnia a Licata: la Procura...
-
Akragas, buona la primaCondividi Visualizzazioni 185 La Virtus Akragas conquista i primi tre punti della stagione superando il Pro...