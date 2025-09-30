Agrigento, rapina al mercato ortofrutticolo

Condividi

Visualizzazioni 77

Ad Agrigento al Villaggio Mosè al mercato ortofrutticolo in via Sirio, intorno all’alba, due malviventi a bordo di uno scooter, travisati e armati di un coltello, hanno bloccato un autotrasportatore campano prossimo a consegnare un carico di merce, lo hanno minacciato e lo hanno rapinato del borsello, con dentro circa 2.000 euro. L’uomo si è recato alla stazione dei Carabinieri nella zona, e ha sporto denuncia contro ignoti. Indagini sono in corso.