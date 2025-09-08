Agrigento, rapina a mano armata nel centro cittadino

Ad Agrigento, nel centro cittadino, in via Gamez, nei pressi di via Atenea, un uomo al momento ignoto ha bloccato un’automobile in transito brandendo minaccioso un coltello. E ha rubato agli occupanti un borsello. Una donna di 85 anni e il figlio di 50 hanno lanciato l’allarme. Dentro al borsello una carta di credito e 150 euro. Indagini sono in corso ad opera dei poliziotti della Squadra Volanti e Mobile. Al settaccio i sistemi di video – sorveglianza.
Notizie correlate
-
Con lo scooter investe una mucca, prognosi riservata per un 33enneCondividi Visualizzazioni 247 Si trova ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo un...
-
Ritardo diagnostico: nessuna responsabilità medica imputabile a otorino agrigentinoCondividi Visualizzazioni 259 Gli eredi di un paziente nel frattempo deceduto contestavano la non prescrizione di...
-
Agrigento, Vigili del fuoco e Rifugio Hope strappano a morte certa un cucciolo di caneCondividi Visualizzazioni 331 Ad Agrigento un cucciolo di cane incastrato tra i rovi a Villaseta è...