Agrigento, rapina a mano armata nel centro cittadino

Ad Agrigento, nel centro cittadino, in via Gamez, nei pressi di via Atenea, un uomo al momento ignoto ha bloccato un’automobile in transito brandendo minaccioso un coltello. E ha rubato agli occupanti un borsello. Una donna di 85 anni e il figlio di 50 hanno lanciato l’allarme. Dentro al borsello una carta di credito e 150 euro. Indagini sono in corso ad opera dei poliziotti della Squadra Volanti e Mobile. Al settaccio i sistemi di video – sorveglianza.

