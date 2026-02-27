Agrigento, rammarico per incompiuta

Condividi

L’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo, denuncia la perdita di un finanziamento di 620.000 euro da parte della Regione Siciliana, approvato con decreto 644 del 3 marzo 2025.

I soldi sarebbero serviti per i lavori di ripristino di una strada cruciale, un tracciato di collegamento tra la statale 115, dopo il bivio di Naro, e la provinciale 71, all’ingresso di Punta Bianca. Tale percorso, che attualmente appare come una pista di motocross, avrebbe decongestionato il traffico al Villaggio Mosè, beneficiando le attività agricole e turistiche nella zona…