Agrigento, raid vandalico in una casa; danneggiata una casa senza portare via nulla

Una casa in via Esseneto ad Agrigento è stata danneggiata sere addietro. Ignoti sono entrati nell’appartamento ed hanno cominciato a danneggiare tutto ciò che gli si presentava dinnanzi agli occhi. Non hanno preso nulla da portare via. Inequivocabile il segnale che è stato lanciato: una vera e propria ripicca probabilmente nei confronti della padrona di casa, una donna agrigentina.

Le indagini sono a 360 gradi e nulla viene escluso.

La scoperta poco più tardi da parte della stessa donna, la quale appena rientrata, ha chiamato il 112. La zona è stata raggiunta da alcune pattuglie delle forze dell’ordine. Come primo passo è stata informata l’Autorità giudiziaria. La giovane agrigentina è stata sentita, ma sul contenuto delle sue eventuali dichiarazioni non filtrano indiscrezioni.