Agrigento, raffica di multe durante la movida

Condividi

Visualizzazioni 107

Ad Agrigento la notte tra sabato e domenica la Polizia municipale ha lavorato nella zona ruotante intorno a Via Atenea, punta del compasso della movida. E in poche ore hanno multato 60 automobili posteggiate irregolarmente tra le piazze Stazione e Vittorio Emanuele, Porta di Ponte, e le vie Empedocle e Acrone. Nel 2023 le sanzioni per violazioni varie, tra Ztl e posteggio selvaggio, sono state 11.240. Sono stati incassati 329.045 euro, e da incassare sono 256.339 euro