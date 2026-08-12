Agrigento, raccolta carta e cartone sospesa dal 13 al 16 agosto: stop anche all’isola ecologica di Villaggio Mosè il 15 agosto

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Ad Agrigento cambiano temporaneamente alcune modalità di conferimento dei rifiuti in vista del Ferragosto.

Da giovedì 13 a domenica 16 agosto sarà sospesa la raccolta di carta e cartone presso le attività commerciali, a causa della chiusura dell’impianto di conferimento.

Stop anche, nella giornata di sabato 15 agosto, all’isola ecologica mobile di piazza del Vespro, nel quartiere Villaggio Mosè.

Non subirà invece modifiche il calendario della raccolta differenziata porta a porta, che proseguirà secondo le giornate e le modalità già previste.

L’invito rivolto ai cittadini e alle attività è quindi quello di attenersi scrupolosamente al calendario, evitando di esporre o conferire rifiuti nelle giornate non previste. Il rispetto delle modalità di raccolta è fondamentale per garantire la regolarità del servizio durante il periodo festivo.