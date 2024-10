Agrigento, pulizia straordinaria caditoie viadotto Imera

Condividi

Visualizzazioni 116

Nella prospettiva delle piogge autunnali, ad Agrigento proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie disposti dall’Amministrazione comunale. Nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento straordinario di pulizia delle caditoie stradali lungo il Viadotto Imera, nel tratto compreso tra Piazzale Rosselli e il Viadotto stesso, e viceversa in direzione Fontanelle. L’operazione è stata mirata all’eliminazione degli accumuli di acque dovuti al materiale depositatosi nel tempo, che ha ostruito le caditoie, creando punti critici per la sicurezza della circolazione. Il corretto deflusso delle acque meteoriche è stato ripristinato, contribuendo così a migliorare la sicurezza stradale. Tali lavori rientrano in un programma di manutenzione straordinaria avviato dall’Amministrazione, che con proprie risorse ha pianificato per tempo le operazioni necessarie a garantire la sicurezza e la fluidità della viabilità urbana. A breve altri interventi dello stesso genere in altre zone della città.