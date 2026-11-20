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Un operaio di 34 anni avrebbe causato uno scontro tra due auto in via Crispi per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Rintracciato poco dopo dai carabinieri, è risultato avere un tasso alcolemico quasi cinque volte oltre il limite consentito. Durante la perquisizione spunta anche un tirapugni.

Momenti di tensione nel centro di Agrigento, dove un incidente stradale si è trasformato in una vicenda dai risvolti anche penali. Protagonista un operaio agrigentino di 34 anni che, dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro tra due automobili in via Crispi, avrebbe deciso di allontanarsi senza fermarsi.

A chiedere l’intervento dei carabinieri è stata la conducente dell’altra vettura, che ha contattato il numero di emergenza 112 fornendo una descrizione dell’auto e indicazioni sulla direzione presa dal conducente in fuga.

Le ricerche dei militari della sezione Radiomobile hanno dato rapidamente esito positivo. L’uomo è stato individuato in via Acrone e sottoposto a controllo. Fin dai primi accertamenti avrebbe manifestato evidenti segni di alterazione psicofisica.

L’etilometro ha confermato i sospetti: il tasso alcolemico rilevato sarebbe risultato quasi cinque volte superiore al limite previsto dalla normativa. Ma non è stata l’unica sorpresa. Durante la perquisizione personale e del veicolo, i carabinieri hanno trovato un tirapugni, del quale il 34enne non avrebbe saputo giustificare il possesso.

Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. La patente di guida è stata immediatamente ritirata.