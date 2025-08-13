Condividi

Ad Agrigento proseguono i lavori di recupero dell’asilo nido Esseneto. Dopo le opere di consolidamento strutturale, sono stati posati i muri perimetrali e le tamponature dell’intero complesso. Si avvia adesso la fase di posa degli impianti, per dotare la struttura di sistemi moderni, efficienti e sicuri. L’intervento, per 1 milione di euro, è finanziato con fondi Pnrr. L’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, afferma: “L’amministrazione intende restituire alla città un’infrastruttura educativa di qualità, per le famiglie e per il quartiere. Il rispetto del cronoprogramma Pnrr è una priorità assoluta: i lavori procedono senza ritardi e siamo fiduciosi di consegnare l’opera entro il 2025, come previsto. E’ testimonianza che i finanziamenti intercettati sono trasformati in cantieri concreti e in risposte tangibili ai bisogni della comunità.”