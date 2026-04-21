Agrigento, proiettili e liquido infiammabile a Villaseta

Ad Agrigento, a Villaseta, innanzi ad un cantiere edile sono stati rinvenuti due proiettili e una bottiglia con dentro liquido infiammabile. Si tratta del terzo episodio del genere perpetrato a Villaseta nel corso degli ultimi sei mesi: il primo a novembre in un cantiere in via Caduti di Marzabotto, e il secondo lo scorso primo aprile innanzi a Villa Betania, ex casa di riposo in ristrutturazione. Indagini sono in corso.
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