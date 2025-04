Agrigento, proficuo confronto tra Comune e mercatisti

Condividi

Il Comune di Agrigento, su iniziativa del sindaco Franco Miccichè e dell’assessore allo sviluppo economico, Carmelo Cantone, ha incontrato una cinquantina di operatori dei mercati cittadini nella prospettiva di un riordino del settore. In particolare, in presenza anche del comandante della Polizia locale, il maggiore Vincenzo Lattuca, hanno partecipato al confronto il presidente dei mercatisti, Domenico Danisi, e i responsabili del servizio di pulizia Nico Danile e Calogero Falzone. E’ stato concordato un patto di collaborazione a favore della continuità delle attività commerciali garantendo decoro e pulizia e migliorando le condizioni di lavoro. L’assessore Cantone commenta: “Abbiamo riscontrato disponibilità e interesse da parte dei mercatisti, che saranno coinvolti attivamente nelle iniziative di riqualifazione, in un contesto di collaborazione proficua e costruttiva con l’amministrazione comunale”.