Agrigento, primo trimestre 2026: saldo positivo per le imprese

I dati Unioncamere sul primo trimestre 2026 per la provincia di Agrigento mostrano 681 iscrizioni e 560 cancellazioni, con un saldo attivo di 121 imprese e un tasso di crescita dello 0,30%, il più alto in Sicilia, evidenziando resilienza e adattamento del tessuto imprenditoriale locale. Il settore dei servizi registra una dinamica positiva, mentre commercio e agricoltura sono in arretramento, con prevalenza crescente delle società di capitali sulle imprese individuali. Il commissario Giuseppe Termine sottolinea come il saldo positivo premi la determinazione degli imprenditori e richieda politiche mirate per sostenere la transizione dei settori tradizionali, investendo su innovazione e qualificazione dell’offerta. Il segretario generale Gianfranco Latino evidenzia la necessità di interventi per facilitare accesso al credito, digitalizzazione e riqualificazione dei settori più esposti, trasformando la tenuta in un percorso strutturale di crescita e sviluppo per il territorio agrigentino.
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