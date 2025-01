Agrigento, primi dettagli sulla visita di Mattarella il 18 gennaio

Condividi

Il prossimo 18 gennaio, sabato, ad Agrigento è atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno di Agrigento capitale italiana della cultura. Mattarella, insieme al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dovrebbe atterrare in città alle ore 10:45. La visita durerà un’ora. Si recherà subito al teatro Pirandello, accolto dall’inno di Mameli a cura del Conservatorio Toscanini di Ribera. In scaletta anche interventi artistici dell’attore Gianfranco Jannuzzo e del chitarrista Francesco Buzzurro. A condurre la manifestazione dovrebbe essere Beppe Convertini o Teresa Mannino.