Agrigento, premiazione Concorsi fotografici Mandorlo in fiore e San Calogero

Ad Agrigento nell’atrio del Municipio si è svolta la cerimonia di premiazione della 17° edizione dei concorsi fotografici “Mandorlo in Fiore” e “San Calogero”, promossi dal giornalista Domenico Vecchio, direttore di AgrigentoOggi. Oltre ai premi fotografici, sono stati assegnati i riconoscimenti “Orgoglio Siciliano oltre confine” a:

Elena Di Battista – Finalista Miss Italia 2024, tennista e studentessa,

Daniele Magro – Cantautore e autore di successi e collaborazioni prestigiose,

Giovanni Greco – Presidente della CVA Canicattì,

Giovanni Taglialavoro – Giornalista e autore, Fratelli Mancuso – Eccellenza imprenditoriale nella tradizione gelatiera siciliana.

Tra i vincitori dei concorsi fotografici:

Swami Ciulla – Premio TUA al talento al femminile,

Floriana Bianca – Miglior foto destinazione Agrigento – Premio Distretto turistico,

Giuseppe Greco – Miglior foto a colori Mandorlo e San Calogero,

Francesco De Simone – Miglior foto in bianco e nero Mandorlo,

Linda Amella – Miglior foto in bianco e nero San Calogero

Carmelo Petrone – Premio speciale alla carriera fotografica per il suo archivio documentario.