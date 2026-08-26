Agrigento, Porta di Ponte, gara da 1,1 milioni per la riqualificazione

Il Comune di Agrigento ha indetto la gara per i lavori di riqualificazione di Porta di Ponte, con una base d’appalto di 1.099.453 euro. Il progetto prevede nuova pavimentazione e marciapiedi, arredi e illuminazione, oltre al recupero delle aree verdi attenendosi a delle fotografie storiche. L’intervento punta a restituire all’area il ruolo di spazio di rappresentanza e socialità, con maggiore sicurezza, accessibilità e sostenibilità. La gara segue una lunga fase amministrativa e permette di tutelare il finanziamento regionale complessivo da 1,4 milioni di euro.
Notizie correlate
-
Affitti a stranieri, stretta della Questura di Agrigento: multe fino a 3.500 euro per chi non comunicaCondividi Visualizzazioni 94 Nuova stretta della Questura di Agrigento sui proprietari di immobili che concedono abitazioni...
-
Agrigento, Carabinieri in e-bike tra centro, Valle dei Templi e San LeoneCondividi Visualizzazioni 263 La stazione dei Carabinieri di Agrigento ha inserito due biciclette elettriche a pedalata...
-
Licata, denunciato un quarantenne dopo un furto e un tentativo di furto in spiaggiaCondividi Visualizzazioni 269 Un quarantenne di Licata è stato denunciato dai carabinieri dopo un furto e...