Agrigento, Pnrr, Corte dei Conti e Codacons: le precisazioni del sindaco Miccichè

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene a fronte di alcune criticità nella gestione dei fondi del Pnrr rilevate dalla Corte dei Conti, in riferimento a crono-programma e stato d’avanzamento delle opere, e rilanciate dal Codacons.

Miccichè afferma: “La sterile polemica del Codacons sulla gestione dei fondi del Pnrr non può prendere spunto dal referto della Corte dei Conti che, se pur segnala alcune criticità, sanabili, nella gestione dei fondi PNRR relative al primo semestre 2024, non tiene conto del successivo avanzamento dei progetti e degli sforzi profusi per la complessa gestione nel rispetto delle rigide regole fissate negli strumenti attuativi del Piano di ripresa e resilienza”.

Il Sindaco aggiunge: “Le ‘infiltrazioni’ e le ‘inefficienze’ ipotizzate dall’associazione Codacons non sono altro che l’ennesimo tentativo di screditare l’Amministrazione comunale di Agrigento alludendo a fatti di cui l’amministrazione è estranea. Siamo lieti di ricevere le paventate ispezioni ministeriali e i commissariamenti per dimostrare la realtà dei fatti sempre offuscati dalle dichiarazioni apparentemente rese a tutela della collettività”.