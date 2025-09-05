Agrigento, picchia il figlio, denunciato

Ad Agrigento i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura un uomo che, esasperato dalle continue richieste di denaro da parte del figlio trentenne disoccupato e con precedenti giudiziari, lo ha picchiato nell’abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti i militari e i sanitari del 118 che hanno medicato in casa il figlio per vari traumi subiti. Il padre ha precisato di avere provato più volte ad aiutarlo a trovare un lavoro affrancandosi da cattive abitudini.
