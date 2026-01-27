Agrigento piange Nuccio Mula, intellettuale discreto e voce critica del suo tempo

Condividi

La cultura agrigentina perde una delle sue figure più lucide e appartate. È morto Nuccio Mula, poeta, scrittore, docente e critico d’arte, ma soprattutto osservatore attento e originale della realtà contemporanea. Amava definirsi, con sottile ironia, “massmediologo” e talvolta “sicilianologo”: etichette leggere dietro cui si nascondeva un pensiero profondo, mai scontato.

Mula guardava il mondo da una posizione laterale, defilata, capace però di coglierne i nodi essenziali. Analizzava il presente senza semplificarlo, restituendolo con intelligenza, misura e una scrittura sempre elegante.

Per oltre trent’anni ha curato una rubrica settimanale su L’Amico del Popolo, diventata negli anni un punto di riferimento per chi cercava una riflessione critica lontana dai toni urlati. La sua collaborazione arrivò dopo una fase complessa del giornalismo locale, segnata anche dalla chiusura, a metà degli anni Ottanta, del quotidiano L’Eco di Agrigento.

Nuccio Mula incarnava una figura oggi sempre più rara: quella dell’intellettuale silenzioso. Non amava la ribalta né il clamore. Con il tempo aveva scelto una dimensione sempre più riservata, lavorando quasi esclusivamente dalla sua casa, trasformata in un vero e proprio presidio culturale, luogo di studio e di elaborazione continua.

A ricordarlo è anche don Carmelo Petrone, direttore del settimanale diocesano: «La sua scomparsa colpisce nel profondo. Con lui se ne va un frammento importante della mia storia personale legata ad Agrigento».

Una presenza costante ma sotterranea, quella di Nuccio Mula, capace di lasciare segni duraturi senza mai cercare riconoscimenti. Una perdita che pesa, forse più di quanto il silenzio che la circonda possa far immaginare.