Agrigento piange il pittore Maurizio Vinti

Ad Agrigento è morto Maurizio Vinti, pittore apprezzato e stimato, molto conosciuto in città. E’ stato trovato morto nella sua abitazione a San Leone. Secondo quanto emerso dalla prima ispezione cadaverica, Maurizio Vinti, 59 anni, già segnato da due recenti gravi lutti familiari, è deceduto per cause naturali, probabilmente legate al diabete. I carabinieri e i sanitari del Gise 118 si sono recati a casa sua allarmati da alcuni parenti, preoccupati della sua assenza.