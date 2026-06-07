Agrigento piange il dottor Giuseppe Nocera, medico ortopedico stimato e punto di riferimento per generazioni di pazienti

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Agrigento perde uno dei suoi medici più apprezzati e benvoluti. Si è spento all’età di 70 anni il dottor Giuseppe Nocera, storico ortopedico che nel corso della sua lunga carriera professionale ha rappresentato un importante punto di riferimento per centinaia di pazienti, distinguendosi per competenza, disponibilità e profonda umanità.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione in città, dove il dottor Nocera era conosciuto e stimato non soltanto per le sue capacità professionali, ma anche per il modo con cui esercitava la professione medica. Per lui curare una persona significava prima di tutto ascoltarla, comprenderne le esigenze e accompagnarla con attenzione nel percorso di guarigione.

Nel suo lavoro ha sempre dimostrato passione, dedizione e un forte senso del dovere, qualità che gli hanno consentito di conquistare la fiducia e l’affetto di intere generazioni di agrigentini. Chi lo ha conosciuto ricorda il suo sorriso rassicurante, la sua disponibilità e la capacità di mettere a proprio agio chiunque si rivolgesse a lui per una visita, un consiglio o semplicemente una parola di conforto.

Anche la nostra famiglia conserva un ricordo particolarmente affettuoso del dottor Nocera. Anni fa seguì con grande professionalità mia moglie Marilena dopo una frattura dell’omero, dimostrando non soltanto preparazione medica, ma anche quella sensibilità umana che lo rendeva speciale. Era sempre piacevole incontrarlo lungo via Picone e fermarsi a conversare con lui sui temi della vita quotidiana.

Accanto alla professione coltivava una grande passione per lo sport. Seguiva con interesse le vicende dell’Akragas e guardava con particolare attenzione al calcio giovanile, riconoscendo nello sport uno strumento fondamentale di crescita, educazione e aggregazione sociale.

Lascia la moglie Gabriella Costantino e i figli Chiara e Francesco. Chiara ha scelto di seguire le orme del padre diventando medico ortopedico, mentre Francesco presta servizio nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Due professionisti che portano avanti gli stessi valori di impegno, serietà e attenzione verso gli altri che il padre ha trasmesso loro nel corso della vita.

Con la scomparsa del dottor Giuseppe Nocera, Agrigento perde un professionista esemplare e una figura umana di grande valore, che ha lasciato un segno profondo nella comunità grazie al suo lavoro e alla sua straordinaria capacità di stare accanto alle persone.

I funerali saranno celebrati lunedì 8 giugno alle ore 15 nella Chiesa del Santissimo Crocifisso di San Vito ad Agrigento. Al termine della funzione religiosa la salma sarà accompagnata al cimitero di Raffadali.

Alla famiglia le sentite condoglianze da parte di tutto lo staff di sicilia24h.it.