Agrigento piange Gianmauro Interlandi: il silenzio assordante di una perdita che spezza il cuore

Condividi

Visualizzazioni 4.680

Agrigento si è svegliata più povera, ferita da un dolore improvviso e lacerante che ha lasciato senza parole un’intera comunità. La notizia della morte di Gianmauro Interlandi, 47 anni, ha attraversato la città come un colpo al cuore, lasciando sgomento, incredulità e un senso profondo di vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato e amato.

Uomo brillante, serio, dal sorriso discreto e dallo sguardo gentile, Gianmauro era uno di quei figli di Agrigento capaci di portare alto il nome della propria terra nel mondo. Sposato e padre amorevole di una bambina in tenera età, viveva a Dubai, dove aveva costruito una carriera di grande prestigio. Dopo aver conseguito un importante master, vinto con impegno e talento, era stato promosso e chiamato a dirigere nella qualità di Direttore Generale Amministrativo dell’Amgen degli Emirati Arabi distinguendosi per professionalità, competenza e umanità.

Un futuro solido, una famiglia amata, progetti ancora da realizzare. Tutto spezzato all’improvviso da una violentissima occlusione aortica che non gli ha lasciato scampo. Ricoverato d’urgenza e trasferito in terapia intensiva, i medici hanno tentato ogni cura possibile, lottando per tre giorni contro un destino crudele. Ma il suo cuore, troppo provato, ha cessato di battere, portando via con sé una vita nel pieno della sua maturità.

La notizia ha lasciato Agrigento attonita, incapace di comprendere come una tragedia così improvvisa possa colpire un uomo nel fiore degli anni. Un altro figlio illustre se ne va, strappato all’affetto dei suoi cari e all’abbraccio della sua città, che oggi lo piange con le lacrime agli occhi e il cuore spezzato.

Resta il dolore immenso della moglie, della sua bambina, dei familiari, degli amici, dei colleghi, e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. Resta il ricordo di un uomo perbene, di un professionista stimato, di un padre presente anche a distanza, di un agrigentino che non ha mai dimenticato le proprie radici.

Agrigento si stringe in un silenzioso abbraccio attorno alla sua famiglia, condividendo un lutto che è diventato collettivo. Perché certe assenze non appartengono solo a chi resta, ma segnano profondamente un’intera comunità.