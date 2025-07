Agrigento, pestaggio in via Atenea

Condividi

Ad Agrigento in via Atenea un uomo di 45 anni è stato aggredito da altre due persone a pugni, calci e con oggetti contundenti. Il movente del pestaggio è ignoto. Forse, con molta probabilità, sarà stato conseguenza di un precedente litigio poi degenerato. Il ferito, con un trauma cranico, è stato soccorso e trasportato in ospedale. I due aggressori sono fuggiti dileguandosi. Indagini sono in corso.