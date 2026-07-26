Agrigento, perde il controllo dello scooter. una buca? Giovane ferito

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Momenti di apprensione nella notte ad Agrigento, dove un giovane è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo via Cavaleri Magazzeni, nei pressi dell’accesso a via dei Borboni.

L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando a bordo di uno scooter Honda SH quando avrebbe urtato molto probabilmente una buca presente sulla carreggiata, perdendo improvvisamente il controllo del mezzo. La cavità, secondo quanto emerso, era delimitata da una recinzione arancione predisposta per segnalarne la presenza.

Dopo l’impatto, lo scooter ha continuato la sua corsa per alcune decine di metri prima di fermarsi. Il veicolo ha riportato danni significativi e parte della barriera di protezione è rimasta incastrata nella carrozzeria.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure al giovane direttamente sul luogo dell’incidente, provvedendo poi alla sua stabilizzazione. Fortunatamente le lesioni riportate non sarebbero gravi.

Per ricostruire l’esatta dinamica sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Sebbene l’incidente sia avvenuto in piena notte, si sono registrati temporanei rallentamenti della circolazione nel tratto interessato.