Agrigento, per la terza volta nella stessa zona si spara a Fontanelle

Ad Agrigento, nella frazione di Fontanelle, almeno tre colpi di pistola sono stati esplosi nottetempo contro l’automobile di un pregiudicato di 41 anni, tra via Alessio Di Giovanni e viale Sicilia, nella stessa zona in cui appena lo scorso 9 settembre altri spari hanno colpito il portone d’ingresso di una palazzina, e poi il 28 aprile scorso ancora altri proiettili sono stati sparati contro l’automobile di un residente. Indagini sono in corso ad opera dei poliziotti della Squadra Volanti e della Scientifica.