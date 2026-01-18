Agrigento, pensionato investito in centro: resta in prognosi riservata. Indagata la conducente

Condividi

Visualizzazioni 101

Resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta il pensionato agrigentino di 79 anni investito la scorsa settimana nel centro di Agrigento, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele. L’uomo era stato inizialmente trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio, ma le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento nel nosocomio nisseno, dove è attualmente seguito dopo aver riportato un grave trauma cranico.

L’episodio ha destato forte preoccupazione in città, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle aree centrali e più trafficate. Secondo quanto emerso, il pensionato sarebbe stato travolto da un’auto in corsa mentre si trovava nei pressi della carreggiata.

Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia locale, impegnata a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. La conducente del veicolo, una donna agrigentina di circa quarant’anni, risulta indagata per il reato di lesioni personali.

Il mezzo coinvolto, una Fiat Panda, è stato posto sotto sequestro, mentre nei confronti della donna è scattata anche la sospensione della patente di guida, come previsto dalla normativa vigente. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Le condizioni del 79enne restano gravi e la prognosi è al momento riservata. La comunità agrigentina segue con apprensione l’evolversi della situazione, auspicando un miglioramento del quadro clinico dell’anziano.