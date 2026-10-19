Agrigento, paura al Pronto soccorso: distrugge le vetrate e minaccia un infermiere

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Momenti di paura al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha seminato il caos, danneggiando alcune vetrate e tentando di aggredire un infermiere in servizio.

La situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse stato per il tempestivo intervento di due agenti della Polizia penitenziaria, che in quel momento si trovavano nel reparto per accompagnare un detenuto sottoposto ad alcuni accertamenti sanitari.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo, prendendo di mira le vetrate del reparto e mandandole in frantumi. Subito dopo si sarebbe avvicinato a uno degli infermieri, tentando di aggredirlo fisicamente.

La presenza dei due poliziotti penitenziari si è rivelata decisiva per contenere la situazione ed evitare che la violenza potesse provocare conseguenze ancora più serie.

L’episodio riporta nuovamente l’attenzione sul tema della sicurezza negli ospedali, dove medici, infermieri e operatori sanitari si trovano spesso a lavorare