Agrigento, padre contro figlia: lui denunciato, lei in ospedale

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti hanno denunciato a piede libero alla Procura un uomo di 60 anni di Favara. Gli agenti sono intervenuti in piazza Vittorio Emanuele dove lui, in automobile, avrebbe picchiato la figlia di 30 anni con un pugno al volto, minacciandola anche di morte brandendo un coltello. Lei è stata condotta in ospedale dai sanitari del 118. Lui ha atteso la figlia all’esterno del pronto soccorso. I poliziotti lo hanno bloccato e perquisito. Gli è stato sequestrato il coltello a serramanico. All’autorità giudiziaria risponderà dei reati di lesioni personali, minacce, porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)